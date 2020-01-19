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0-4 (MAÇ SONUCU)

, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında deplasmanda 'i 4-0 mağlup ederek lider RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 60'ta , 73'te penaltıdan , 75'te ve 84. dakikada Ivan Perisic'ten geldi.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 19:32 ABONE OL
Hertha Berlin 0-4 Bayern Münih MAÇ SONUCU

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında Bayern Münih, Hertha Berlin'e konuk oldu.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Bayern Münih, rakibinii Thomas Müller, Robert Lewandowski (p), Thiago Alcantara ve Ivan Perisic'in attığı gollerle 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve lider RB Leipzig ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.

Hertha Berlin ise 19 puanda kaldı.

Bayern Münih gelecek hafta Ozan Kabaklı Schalke 04'ü konuk ederken Hertha Berlin Wolfsburg'a konuk olacak.

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Hertha Berlin 0-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)
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