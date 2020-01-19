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Saracchı sahada

Rize’de sınıfta kalan Şener’in yerine sağda Linnes, yeni transfer Saracchi ise solda da ilk kez forma giyecek

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Saracchı sahada
Süper Lig'de ikinci yarıyı Galatasaray, bugün Denizli maçı ile açıyor. Sarı-kırmızılılarda Rize maçına göre teknik direktör Fatih Terim tek değişiklikle sahaya çıkmayı planlıyor. Rize mücadelesinde performansı beğenilmeyen Şener Özbayraklı'yı kulübeye çekecek olan Terim, yerine Martin Linnes'i bu bölgede kullanacak. Lisansı çıkarılan Marcelo Saracchi'yi sol bekte sahaya sürmeyi planlayan deneyimli teknik adam forvet arkasında ise Emre Akbaba ile sahada olacak. Rize maçında göz dolduran Emre Akbaba ile birlikte Radamel Falcao da Aslan'ın hücumdaki silahı olacak.
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