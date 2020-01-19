Saracchı sahada

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ikinci yarıyı Galatasaray, bugün Denizli maçı ile açıyor. Sarı-kırmızılılarda Rize maçına göre teknik direktör Fatih Terim tek değişiklikle sahaya çıkmayı planlıyor.Lisansı çıkarılan Marcelo Saracchi'yi sol bekte sahaya sürmeyi planlayan deneyimli teknik adam forvet arkasında ise Emre Akbaba ile sahada olacak. Rize maçında göz dolduran Emre Akbaba ile birlikte Radamel Falcao da Aslan'ın hücumdaki silahı olacak.