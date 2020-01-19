Trabzonspor, Adama Soumaoro için teklifini yaptı

Onazi ve Avdijaj'ın ardından dün de Fernandes ile yollarını ayıran Trabzonspor, yabancı sayısını 11'e indirirken, transfer için kontenjan sıkıntısı ortadan kalktı. Bordo-mavililer stoper için Lille forması giyen Adama Soumaoro ile temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Fransız oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübü ile kiralık sözleşme için şartlar zorlanıyor. Kanat içinse Trabzonspor'un listesine bonservisi elinde bulunan Bilal Başakçıkoğlu girdi. Son olarak Kayserispor forması giyen ve kulübü ile sözleşmesini feshederek serbest kalan 24 yaşındaki oyuncu, menajerler vasıtasıyla bordo-mavililere teklif edildi. Oyuncunun son durumu ile ilgili araştırmalar sürüyor.

HÜSEYİN ÇİMŞİR 2'DE 2 PEŞİNDE

Trabzonspor'un başında ilk sınavını Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a karşı veren ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de siftahı Kasımpaşa karşılaşmasıyla yapacak. Taraftardan destek isteyen genç hoca, "Rakibimizin verimli bir kamp dönemi geçirdiğini biliyoruz. Biz de hem hazırlık döneminde hem de Denizlispor ile oynadığımız maçta eksiklerimizi gördük ve onun üzerine çalışmalar yaptık. Taraftarlarımızdan isteğimiz bizi bu kritik maçta yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.

HOKEYCİLERİ AĞIRLADI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 24-26 Ocak tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren Kadın A Milli Takımı'nı kulüpte misafir etti.