Transfer yapamıyoruz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yaptıkları görüşme sonrasında gelinen durumu açıkladı. Koç, 2. kez savunma yaptıklarını vurgulayıp "Kısmen kabul edildi"
dedi. Hesaplamanın kendilerine göre doğru olmadığının da altını çizen başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Eski hesaplamalarda başka şeyleri eksilttiler. Transfer yapmamız yine söz konusu değil.
Bize karşı olan tutumu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz bu kararı 'Nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz'
olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonraki durağımız Tahkim Kurulu olacak.
FALETTE'İN DURUMU NE OLACAK?
"Başvurumuz kabul edilseydi 40-50 milyon liralık transfer bütçemiz olacaktı. Rakamımız arttı ama başka bir yerden de düşürdüler!
Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız, sol beke oyuncu alacağız.
Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor. Şu anda Fenerbahçe transfer yapamıyor." Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Falette'in durumu da soru işareti yarattı. Kanarya'nın kadrosuna kattığı oyuncu için kulübe lisans izni çıkmaması halinde nasıl bir yol haritası izleneceği de merak konusu durumunda...
İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIĞI OLAN RAKAM!
F.Bahçe
Başkanı Ali Koç, önceki gün Riva'da Kulüp Lisans Kurulu'nun önünde takımının mali durumunu anlatıp çözüm önerilerini masaya koyarken, beklenen açıklama ise gelmemişti. 3 saat süren toplantıda borç yapılandırması ile ilgili bilgiler veren Başkan Ali Koç bir saat sunum yapmıştı. İşte bu toplantı sonrası çıkan karar önceki gece F.Bahçe'ye bildirildi. Lisans Kurulu, o toplantıda F.Bahçe'nin anlattığı 2 farklı yapılandırma projesinin birini kabul etti.
Yaklaşık 100 milyon TL'yi bulan açığın 50 milyon TL'ye düştüğü sarı lacivertli kulübe bildirildi. Yani Fenerbahçe, -50 milyon TL açık verdi. Kurul, Kanarya'ya 31 Ocak'a kadar bu rakamı eritmesi için süre tanıdı.