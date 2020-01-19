Transfer yapamıyoruz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yaptıkları görüşme sonrasında gelinen durumu açıkladı. Koç, 2. kez savunma yaptıklarını vurgulayıpdedi. Hesaplamanın kendilerine göre doğru olmadığının da altını çizen başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Eski hesaplamalarda başka şeyleri eksilttiler.Bize karşı olan tutumu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz bu kararıolarak değerlendiriyoruz. Bundan sonraki durağımız Tahkim Kurulu olacak."Başvurumuz kabul edilseydi 40-50 milyon liralık transfer bütçemiz olacaktı.Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor.Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor. Şu anda Fenerbahçe transfer yapamıyor." Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Falette'in durumu da soru işareti yarattı.F.BahçeBaşkanı Ali Koç, önceki gün Riva'da Kulüp Lisans Kurulu'nun önünde takımının mali durumunu anlatıp çözüm önerilerini masaya koyarken, beklenen açıklama ise gelmemişti. 3 saat süren toplantıda borç yapılandırması ile ilgili bilgiler veren Başkan Ali Koç bir saat sunum yapmıştı. İşte bu toplantı sonrası çıkan karar önceki gece F.Bahçe'ye bildirildi. Lisans Kurulu, o toplantıda F.Bahçe'nin anlattığıYaklaşık 100 milyon TL'yi bulan açığın 50 milyon TL'ye düştüğü sarı lacivertli kulübe bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU