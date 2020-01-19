Tyler Boyd Abdullah Avcı'nın korumasında

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni hâlâ devam ediyor.Talebesinin kamp performansından memnun olan Avcı'nın, yönetimle yaptığı görüşmede,dediği öğrenildi.Beşiktaş U19 Takımı, Sivasspor'u 6-0 mağlup etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakayı teknik direktör Abdullah Avcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi de izledi.Siyah-beyazlı kulüp, forma kol sponsorluğu için AKSA Jeneratör'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Beşiktaş, bu sponsorluktan 6 milyon TL gelir elde edecek. AKSA Jeneratör'ün Vodafone Park'tan loca satın alacağı da gelen bilgiler arasında.