Vedat mı? Hayal bile edemem!

DEMBA

BA'DAN

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'nin peşinde olduğu konuşulan Burnley'den açıklama geldi.dün düzenlediği basın toplantısında Kosovalı golcünün transfer edilip edilmeyeceği sorusu ile karşılaştı. Muriqi'e övgüler yağdıran İngiliz teknik adam,dedi ve şöyle devam etti: "Vedat Muriqi çok iyi bir golcü. Ama pek çok şey gibi Vedat Muriqi transferi de sanırım bizim için imkansız. Söz konusu rakamlar hayallerimin ötesinde.Ligde ilk 13 maçında sadece 1 gol atarken, son 5 maçın dördünde bir gol ve 3 asist ile oynayarak çıkışa geçti. Ozan tek golünü de Beşiktaş ağlarına gönderdi.Kanarya'nın gol makinesi Muriqi dün yine ağları sarsarken Kosovalı oyuncunun ağları bulduğu 9 maçta da F.Bahçe kazandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından başlatılan 'Rakibine jest yap' kampanyası büyük ilgi görüyor. Dün de iki takım sahaya ortak pankartla çıkarken, hakemlerle birlikte "Şiddetle değil, gönülle bağlan" yazılı pankart taşıdılar.Yeni Malatyaile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kart ile cezalı Demba Ba, ikinci sarıdan kırmızı kart görmeden maçı bitirdi. Gelecek haftaki F.Bahçe maçında oynamayacak olan Senegalli yıldız, kırmızıyı alsaydı kupa maçında forma giymeyecekti. Gaziantep-Fenerbahçe maçının ardından ise Vedat'ın 2. sarı kartına göndermede bulunup Twitterdanyazıp emoji paylaştı.