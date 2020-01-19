Victor Moses Conte’ye göz kırptı

FENERBAHÇE'YE

16'LIK

zmir

BUGÜN NELER OLDU

AdıInter'le anılan Fenerbahçeli Moses, İtalya'da gündemden düşmüyor. Inter'in eski teknik direktörlerinden Corrado Orrico, Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili olarak, "Moses, tipik Antonio Conte oyuncularından. Conte'ye güvenmek lazım" dedi. İtalyan basını ise Moses'insözlerine yer verdi. Ayrıca İtalyan medyasına göre İnter, F.Bahçe'nin fesih evraklarını beklemeye koyuldu.ekiplerinden Buca Belediyespor'un 16 yaşındaki kalecisi Ömer Türker Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kadrosunda bulunan file bekçileri ile Türk Milli Takımı'nın kaleci stoğunu yıllarca karşılayan F.Bahçe'de antrenörler, Ömer Türker'i de kulübün gelecekteki kalecisi olarak görüyor.