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Conte’ye göz kırptı

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Victor Moses Conte’ye göz kırptı
Adı Inter'le anılan Fenerbahçeli Moses, İtalya'da gündemden düşmüyor. Inter'in eski teknik direktörlerinden Corrado Orrico, Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili olarak, "Moses, tipik Antonio Conte oyuncularından. Conte'ye güvenmek lazım" dedi. İtalyan basını ise Moses'in "Antonio Conte ile bir kez daha çalışmaktan büyük mutluluk duyarım" sözlerine yer verdi. Ayrıca İtalyan medyasına göre İnter, F.Bahçe'nin fesih evraklarını beklemeye koyuldu.

FENERBAHÇE'YE 16'LIK KALECİ
İzmir ekiplerinden Buca Belediyespor'un 16 yaşındaki kalecisi Ömer Türker Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kadrosunda bulunan file bekçileri ile Türk Milli Takımı'nın kaleci stoğunu yıllarca karşılayan F.Bahçe'de antrenörler, Ömer Türker'i de kulübün gelecekteki kalecisi olarak görüyor.
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Victor Moses Conte’ye göz kırptı
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