La Liga'nın 20. haftası oldukça zorlu bir maça sahne oldu. Lider Barcelona sahasında temsilcimiz İsmail Köybaşı'nın da formasını giydiği Granada'yı konuk etti. Katalan ekibi zorlandığı karşılaşmayı, 76. dakikada Lionel Messi'nin golüyle 1-0 kazandı ve liderliğini korudu.

İlk yarının golsüz sona erdiği karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Granada 10 kişi kaldı. 59'da ilk sarı kartını gören German Sanchez, 69. dakikada ikinci sarı kartınını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu olaydan 7 dakika sonra ise ev sahibi ekibin dünya yıldızı ismi Lionel Messi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız Arturo Vidal'in asistiyle topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmazken, Barcelona bu sonuçla birlikte puanını 43'e yükseltirken liderliğini korudu. Konuk ekip Granada ise 27 puanla 10. sırada kaldı.