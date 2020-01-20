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Bizim aklımıza öyle şeyler gelmez

Terim, Fenerbahçeli ’in ikinci sarıyı görüp atılmasıyla başlayan tartışmalar için bu ifadeleri kullandı

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Bizim aklımıza öyle şeyler gelmez
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferi ile ilgili yönetim ile arasında sorun olmadığını ve bu iddialardan da hoşlanmadığını belirterek şöyle konuştu: "Arda iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Arda için ikinci bir şans verilmesinden yanayım. Hatalarının bedelini ödemiş bir Arda var." Öte yandan Terim, Marcao'nun ikinci sarıyı görmemesi ve Vedat Muriqi'in gördüğü ikinci sarıyla atılıp, bu konunun çok tartışılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bizde böyle bir şey konuşulabilir mi? Bizim aklımıza gelmez böyle şeyler. Doğrusu neyse oraya gider."
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