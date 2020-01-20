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- maçının ilk 11'leri belli oldu

'de 18. haftanın kapanış maçında , 'ni konuk ediyor. Ligde geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi 20 puanla 12. sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 17 maçta topladığı 18 puanla 13. sırada. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 19:12 ABONE OL
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. 20.00'de başlayacak ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Dördümcü hakem ise Yakup Özhan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Çaykur Rizepor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio

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Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu
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