Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. 20.00'de başlayacak ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Dördümcü hakem ise Yakup Özhan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Çaykur Rizepor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio