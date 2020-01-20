Çok gol yiyorduk çalıştık ve başardık

BUGÜN NELER OLDU

Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrası uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir, kupadan sonra ligde de galibiyete ulaştı. Denizli'yi 2-0 yenen Çimşir'in takımı Kasımpaşa'yı 6 golle geçerken kalesinde gol görmedi."Kazandığmız için oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir oyun oldu. Golleri peşpeşe bulmamız önemli bir etkendi. Gole kadar ortada bir oyun vardı. Taraftara da teşekkür ediyorum. Katılımları, coşkuları çok iyiydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.