Çok gol yiyorduk çalıştık ve başardık

Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrası uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir, kupadan sonra ligde de galibiyete ulaştı. Denizli'yi 2-0 yenen Çimşir'in takımı Kasımpaşa'yı 6 golle geçerken kalesinde gol görmedi. 40 yaşındaki Süper Lig'in en genç hocası karşılaşma sonrası şunları söyledi:
"Kazandığmız için oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir oyun oldu. Golleri peşpeşe bulmamız önemli bir etkendi. Gole kadar ortada bir oyun vardı. Taraftara da teşekkür ediyorum. Katılımları, coşkuları çok iyiydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Sıkıntımız defansla alakalıydı. Küçük birkaç dokunuş yapmamız gerekiyordu. Arkadaşlarla buna çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Biz ilk yarıda da çok fazla gol atan takımlardandık. Son 2 maçta gol yemedik. 8 gol attık, yemeden devam ediyoruz.
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