Göz-Göz farkı!

Göztepe, ligde zor günler yaşayan rakibi karşısında ilk golünü 16'da buldu. Celustka'dan topu kapan Soner, ceza sahasına ortasını yaptı. Halil, ön direkte gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
36. dakikada Halil'in sağ kanattan ortasında Serdar sert vurdu. Boffin'den dönen topla tekrar buluşan Serdar, farkı ikiye çıkardı. 45. dakikada Charles'tan topu kapan Napoleoni, pasını Soner'e verdi. Bu oyuncu düzgün vuruşla skoru ilan etti: 3-0. 85. dakikada Angelo düdükten sonra elini kullanarak hakeme yönelik gösterdiği tepki nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.