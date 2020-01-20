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Kasımpaşa, transferini resmen açıkladı

Kasımpaşa, Fildişi Sahilli forvet 'yu transfer ettiğini açıkladı. 31 yaşındaki forvet ile 1,5+2 yıllık sözleşme imzalandı. Gohou daha önce Türkiye'de Denizlispor ile Erciyesspor formaları giymişti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.1.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 20:45 ABONE OL
Kasımpaşa, Gerard Gohou transferini resmen açıkladı

Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 31 yaşındaki forvet ile Kemerburgaz Tesisleri'nde 1,5+2 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da yer aldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamalarına yer verilen 31 yaşındaki golcü futbolcu, iddialı ifadeler kullandı.

Daha önce Türkiye'de Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formalarını giyen Fildişi Sahilli futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kasımpaşa daha önce de buraya gelmem için şans vermişti ama bu şansı şimdi kullandım. Tekrar Türkiye'de olduğum için ve Kasımpaşa'ya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Takımına gollerle katkı vermek istediğini aktaran Gohou, "Buraya goller atmaya geldim. Daha önceden de olduğu gibi işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Oldukça sıkı çalışıp hedefime odaklanacağım." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, 31 yaşındaki futbolcu daha önce Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formaları giymişti.

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Kasımpaşa, Gerard Gohou transferini resmen açıkladı
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