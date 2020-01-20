Kırklarelispor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Kırklarelispor Başakşehir FK maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de hafta içi oynadığı iyi futbolla moral depolayan Medipol Başakşehir, ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesine çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Kırklarelispor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk maçın skor avantajı ile bir sürprize imza atmak isteyen Kırklarelispor Başakşehir maçını hakem Koray Gençerler yönetecek. Haberimizin içerisinden karşılaşma ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, yayın kanalını bulabilirsiniz…

KIRKLARELİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz…

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK'yi elemişti.

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Kırklarelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Yardımcı antrenör Alptekin Baştürk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar, çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.