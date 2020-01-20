Max Kruse için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yapılan görüşmeyi duyururken durumun istedikleri seviyede olmadığı ve transfer için şimdilik önlerinin kapalı olduğunun altını çizdi. 50 milyon TL ekside olduğu öğrenilen sarı-lacivertlilerde Başkan Koç "Belki kalabalık kadrodan 2-3 kişi yollayacağız. Aynı bölgede olan fazla oyuncuları yollayacağız" sözleri ile de bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini verdi.



TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDULAR

Bu isimlerin ise Alper, Moses, Tolgay, Rami, Zajc ve Arabistan'dan teklifler alan Kruse olduğu iddia edildi. Her ihtimali düşünen ve oyuncu satışı için de çalışan sarı-lacivertliler, Tahkim Kurulu'ndan gelecek karara göre yol haritasını çizecek. Transferi bitirilen Falette de limit aşımı sorunu çözülebilirse forma giyebilecek. Kanarya gönderdiği oyuncuların yarım sezonluk ücretinden kurtulmuş olacak.



ADIL RAMI

Ücret: 200 bin Euro+maç başı Maç: 1 Dakika: 46

Adil Rami, performanskatkı bakımından beklentilerin çok uzağında. Bir türlü form tutamayan deneyimli stoperin gönderilmesi için de menajeri ile görüşmeler sürüyor.



MAX KRUSE

Ücret: 2.5 milyon Euro Maç: 13 Dakika: 1124

Kruse'yi yönetim tutmak istiyor ancak Arap Yarımadası'ndan son gelen teklifler 5 milyon Euro civarında. Tekliflerin 7-8 milyon Euro seviyesine ulaşması halinde istemese de Alman golcüye veda edilecek.



MIHA ZAJC

Ücret: 1.1 milyon Euro Maç: 3 Dakika: 85

3.5 milyon Euro ve Salih Uçan karşılığında transfer edilen Sloven oyuncu bu sezon istenen performansı gösteremiyor. Yönetim, İtalya'dan oyuncu için teklifler alırken milli takım forması da giyen ve Serie A'da piyasası olan 25 yaşındaki orta saha ayrılığın kıyısında.



ALPER POTUK

Ücret: 1.2 milyon Euro Maç: 5 Dakika: 106

Yıllık 2 milyon Euro olan ücretini 1.2 milyon Euro'ya düşürse de Alper Potuk beklenenin çok uzağında. Yönetimin veda etmek istediği oyuncuların başında geliyor



TOLGAY ARSLAN

Ücret: 2.4 milyon Euro Maç: 7 Dakika: 31

Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, teknik heyetin gözüne giremezken sadece 31 dakika ligde şans buldu. Yıllık 2.4 milyon Euro kazanan oyuncu yönetimin göndermek istediği isimlerin de başında geliyor.



VİCTOR MOSES

Ücret: 2.7 milyon Euro Maç: 6 Dakika: 492 Gol: 1 Asist: 1

Ayrılığı neredeyse kesinleşen Moses, İtalyan ekibi Inter'den gelen teklifin ardından ayrılık ateşini de yaktı. Takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Nijeryalı oyuncunun önümüzdeki hafta kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

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