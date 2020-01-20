Pancu daha iyi!

Beşıktaş'ın yediği ilk golde büyük hata yapan Loris Karius, sosyal medyada günün konusu oldu. Alman eldiven için yapılan bazı yorumlar şöyle:
Tolga Zengin'i izlemeyenler için Tanrı, Karius'u yarattı.
Liverpool'un yükselişe geçişiyle Beşiktaş'ın düşüşe geçişindeki ortak hedef Karius sensin.
Pancu bile senden iyi kalecilik yapar.
Karius'u hurdacıya versen iki mandal vermez.
Karius yerine Falcao olsa çıkarırdı o topu..
Karius değil, Kovarius... Öte yandan bir pozisyonda topu oyuna sokarken, tribünlerin tepkisi üzerine tecrübeli kaleci eliyle 'Sakin olun' işareti yaptı.