Pancu daha iyi!

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ın yediği ilk golde büyük hata yapan Loris Karius, sosyal medyada günün konusu oldu. Alman eldiven için yapılan bazı yorumlar şöyle:Tolga Zengin'i izlemeyenler için Tanrı, Karius'u yarattı.Liverpool'un yükselişe geçişiyle Beşiktaş'ın düşüşe geçişindeki ortak hedef Karius sensin.Pancu bile senden iyi kalecilik yapar.Karius'u hurdacıya versen iki mandal vermez.Karius yerine Falcao olsa çıkarırdı o topu..Karius değil, Kovarius... Öte yandan bir pozisyonda topu oyuna sokarken, tribünlerin tepkisi üzerine tecrübeli kaleci eliyle 'Sakin olun' işareti yaptı.