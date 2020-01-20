Planlama yapsam formamı çıkarırdım!

BUGÜN NELER OLDU

G.Antep maçının uzatmalarında gördüğü ikinci sarı kartı ile oyundan atılan ve cezasını kupada çekip ligdeki Başakşehir maçında oynama şansı yakalayan Vedat Muriqi eleştirilere resmi siteden yanıt verdi. Ortaya atılan iddiaların sadece 'dedikodu' olduğunun altını çizen Kosovalı golcü, "Konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım" diye konuştu.