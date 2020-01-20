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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Jesus Carvalho'yu renklerine bağladı. İspanyol basını transferin 30 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini yazdı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.1.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 20:41 ABONE OL
Real Madrid Reinier'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ekibi Flamengo ile varılan anlaşma gereği Reinier ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Reinier'in, 23 Yaş Altı Brezilya Milli Takımı ile katıldığı Olimpiyat Ön Elemeleri Turnuvası'nın sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla takımına dahil olacağı açıklandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferinden dolayı Brezilya kulübüne 30 milyon avro ödediğini iddia etti.

Reinier'in ilk olarak Real Madrid'in B takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Castilla takımında yer alacağı, dönem dönem A takımla da antrenmanlara çıkarak gelecek sezona hazırlanacağı kaydedildi.

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Real Madrid Reinier'i transfer etti
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