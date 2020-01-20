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Salah'ın gol sevinci şaşkınlık yarattı! benzetmesi...

İngiltere 'in 23. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğun en büyük favorisi evinde, bu sezonki tek puan kaybını yaşadığı 'ı ağırladı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan, Virgil Dijk ve 'ın golleriyle Liverpool oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden Jürgen Klopp'un öğrencileri, 23 haftası geride kalan ligde maç eksiğiyle 21 galibiyet 1 beraberlik alarak inanılmaz bir başarıya imza attı. 90+3. dakikada maçı bitiren golü kaydeden Mohamed Salah'ın gol sevinci de görülmeye değerdi. Salah'a benzetmesi yapıldı...

Giriş Tarihi: 20.1.2020 16:42 ABONE OL
Salah'ın gol sevinci şaşkınlık yarattı! Cristiano Ronaldo benzetmesi...

Premier Lig'de Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor. 23. hafta maçında evinde Anfield Road'ta ezeli rakibi Manchester United'ı ağırlayan Kırmızılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Liverpool'a 3 puanı getiren goller dünya yıldızı futbolcuları Virgil van Dijk ve Mohamed Salah'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Liverpool 23 hafta sonunda 1 maç eksiği ile 64 puan topladı ve en yakın rakibi Manchester City'ye 16 puan fark attı. Konuk Kırmızı Şeytanlar ise 34 puanla 5. sırada yer aldı.

Liverpool 2-0 Manchester United MAÇ SONUCU

RONALDO BENZETMESİ

Liverpool'un galibiyetini tescilleyen gol 90+3. dakikada Mohamed Salah'tan geldi. Yıldız futbolcunun gol sevinci ise büyük yankı uyandırdı. Salah'ın formasını çıkarttığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve yıldız futbolcuya Cristiano Ronaldo benzetmesi yapıldı.


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Salah'ın gol sevinci şaşkınlık yarattı! Cristiano Ronaldo benzetmesi...
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