Salah'ın gol sevinci şaşkınlık yarattı! Cristiano Ronaldo benzetmesi...

Premier Lig'de Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor. 23. hafta maçında evinde Anfield Road'ta ezeli rakibi Manchester United'ı ağırlayan Kırmızılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Liverpool'a 3 puanı getiren goller dünya yıldızı futbolcuları Virgil van Dijk ve Mohamed Salah'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Liverpool 23 hafta sonunda 1 maç eksiği ile 64 puan topladı ve en yakın rakibi Manchester City'ye 16 puan fark attı. Konuk Kırmızı Şeytanlar ise 34 puanla 5. sırada yer aldı.

RONALDO BENZETMESİ

Liverpool'un galibiyetini tescilleyen gol 90+3. dakikada Mohamed Salah'tan geldi. Yıldız futbolcunun gol sevinci ise büyük yankı uyandırdı. Salah'ın formasını çıkarttığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve yıldız futbolcuya Cristiano Ronaldo benzetmesi yapıldı.



