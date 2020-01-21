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Beşiktaş yönetimi için kararını verdi

Başkan başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Süper Lig'in 18. haftasında alınan 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından gidişattan memnun olmamalarına rağmen teknik direktör ile yola devam kararı aldı.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı için kararını verdi

Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olup ligde 7'nci sıraya kadar gerileyen ve liderin 10 puan uzağında kalan Beşiktaş'ta ortaya çıkan tablo herkesi mutsuz etmiş durumda.

Siyah-beyazlı yönetimin, takımın oyunundan oldukça rahatsız olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ilk devrede de benzer hatalarla çok puanlar kaybettiklerini dile getirdiği kaydedildi.

Taraftarın da yoğun tepkisi sosyal medyada sürerken yönetime Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirme çağrısı yapılıyor. Ancak Başkan Çebi ile yöneticilerin oyun anlamında ciddi rahatsızlıkları olsa da şu an için teknik direktör değişiminin söz konusu olmadığı ve teknik adam Avcı ile yola devam edileceği ifade edildi.

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Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı için kararını verdi
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