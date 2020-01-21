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Bu ikiliye rakip yok!

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Bu ikiliye rakip yok!
İKINCI yarıya 6-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da moraller yerinde. Yarım düzinelik gol şovun en çok konuşulan yıldızları Sörloth ve Nwakaeme oldu. İkilinin toplamda 22 gol ve 10 asisti, onları Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi yaptı. Sörloth 15 golle gol krallığında ilk sırada yer alırken, 4 de asist yapmayı başardı. Nwakaeme ise gol sayısını 7'ye çıkardı ve yanına 6 da asist ekledi. İki oyuncuyu 19 golle Alanya'dan Cisse- Fernandes ikilisi takip etti. Bitirim ikili aynı zamanda 22 gol katkısıyla Avrupa'nın 5 major liginin en iyi hücumcuları arasında 7. sırada.
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Bu ikiliye rakip yok!
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