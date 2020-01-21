Bu ikiliye rakip yok!

BUGÜN NELER OLDU

İKINCI yarıya 6-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da moraller yerinde. Yarım düzinelik gol şovun en çok konuşulan yıldızları Sörloth ve Nwakaeme oldu.Sörloth 15 golle gol krallığında ilk sırada yer alırken, 4 de asist yapmayı başardı. Nwakaeme ise gol sayısını 7'ye çıkardı ve yanına 6 da asist ekledi. İki oyuncuyu 19 golle Alanya'dan Cisse- Fernandes ikilisi takip etti. Bitirim ikili aynı zamanda 22 gol katkısıyla