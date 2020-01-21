Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe Kayserispor canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmesi rövanş maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan sarı lacivertlililer, ilk karşılaşmada Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Ersun Yanal'ın öğrencileri ikinci maçta iyi bir sonuç elde ederek bir üst tura çıkmak istiyor. Süper Lig'de son sırada bulunan ve mali sıkıntılar nedeniyle kötü dönemler geçiren deplasman ekibi de Fenerbahçe karşısında bir sürprize imza atarak tur hakkına sahip olmak için sahada olacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Son 16 turu kapsamında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Haberimizden, muhtemel 11'ler, canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.