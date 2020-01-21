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Kırklarelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Kırklarelispor Başakşehir FK maçı hangi kanalda?

son 16 turu rövanş maçı yarın oynanacak Kırıklarelispor maçı ile devam edecek. İlk müsabakası 1-1 sona eren maçın ardından yarın akşam Başakşehir Kırklarelispor’a konuk olacak. Ev sahibi ekip deplasmanda aldığı skoru koruyarak tur atlamaya çalışacak. Peki, Kırklarelispor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:21 ABONE OL
Kırklarelispor Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Kırklarelispor Başakşehir FK maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de hafta içi oynadığı iyi futbolla moral depolayan Medipol Başakşehir, ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesine çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Kırklarelispor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk maçın skor avantajı ile bir sürprize imza atmak isteyen Kırklarelispor Başakşehir maçını hakem Koray Gençerler yönetecek. Haberimizin içerisinden karşılaşma ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, yayın kanalını bulabilirsiniz…

KIRKLARELİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz…

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK'yi elemişti.

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Kırklarelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Yardımcı antrenör Alptekin Baştürk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar, çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

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Kırklarelispor Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Kırklarelispor Başakşehir FK maçı hangi kanalda?
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