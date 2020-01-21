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’e çağrı: Kral çıplak!

Dört büyük kulüp başkanını aynı masaya davet eden Koç, “Kamuoyunu aydınlatalım” dedi

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Mustafa Cengiz’e çağrı: Kral çıplak!
Limit artırımı ve yapılandırma konusunda diğer kulüp başkanlarına seslenen Ali Koç: "Dört büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konuları da konuşalım. Kamuoyunu, içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır. Biz 'Kral çıplak' diyoruz. Onlar 'Değil' diyor. Sayın Mustafa Cengiz olur, diğer başkanlar da olur. Her ortamda canlı, cansız her kanala çıkmaya razıyız. Hatta bunu; Fenerbahçe Kulübü olarak gönülden arzu ediyoruz" dedi. Başkan Koç, Gaziantep maçında ikinci sarıyı görerek oyundan atılan ve tartışmalara neden olan Vedat Muriqi ile ilgili ise "Sanki ilk defa böyle oluyor. Söz konusu F.B ahçe olunca birden bire üstüne çöküldü. Ama Vedat'ın yaptığı ikinci sarı kartı hak eden bir hareket değil" yorumunu yaptı.

FALETTE'İN OYNAMA ŞANSI YOK!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman kulübü Frankfurt'tan 6 aylığına kiralanan stoper Simon Falette için de "Futbolcu satsak bile transfer yapmamıza imkan sağlamayacak. Falette'in lisansı çıkmadığı için mevcut durumda oynama şansı yok" ifadesini kullandı.

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Mustafa Cengiz’e çağrı: Kral çıplak!
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