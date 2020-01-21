Mustafa Cengiz’e çağrı: Kral çıplak!

Limit artırımı ve yapılandırma konusunda diğer kulüp başkanlarına seslenen Ali Koç: "Dört büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konuları da konuşalım. Kamuoyunu, içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır. Biz 'Kral çıplak' diyoruz. Onlar 'Değil' diyor.dedi. Başkan Koç, Gaziantep maçında ikinci sarıyı görerek oyundan atılan ve tartışmalara neden olan Vedat Muriqi ile ilgili ise "Sanki ilk defa böyle oluyor. Söz konusu F.B ahçe olunca birden bire üstüne çöküldü.yorumunu yaptı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman kulübü Frankfurt'tan 6 aylığına kiralanan stoper Simon Falette için de "Futbolcu satsak bile transfer yapmamıza imkan sağlamayacak. Falette'in lisansı çıkmadığı için mevcut durumda oynama şansı yok" ifadesini kullandı.

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