Rebocho’da opsiyon krizi

BUGÜN NELER OLDU

BEŞIKTAŞ, sezon başında 400 bin Euro'ya Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho'nun performansından memnun kalmazken bir de opsiyon problemi ile karşı karşıya kaldı.20 maçta forma giyerse ve Beşiktaş ligi ilk 4'te bitirirse 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Şu an 13 resmi maçta 45 dakika forma giyen oyuncu alınırsa, siyah-beyazlılar sonraki satıştan Guingamp'a %30 pay verecekSivasspor maçında yediği hatalı gol Alman kaleci Karius'un Beşiktaş kariyerine mal olabilir. Beşiktaş'ın Karius'tan tamamen vazgeçtiği ve Liverpool 8 milyon Euro'luk bonservisinde indirime gitse bile Alman kaleciyi almayacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların kupadaki Erzurumspor maçına da 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu ile çıkması gündemde.