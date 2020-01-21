Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Koç'un satır başları şöyle: Türk futbolu finansal açıdan çöktü, bu bir gerçek. UEFA, 'Biz kendi FFP'mizi yapıyoruz' deyince TFF'nin teklifini beğendi ve bunu kabul etti. Zamanında açıklansaydı 1 Haziran'da herkes harcama limitini bilecekti. 2 Eylül'de açıkladılar. Türk futbolu her anlamda çökmüş durumda;
federasyon, yönetim, kulüp yönetimi. Baştan aşağıya yenilenmesi gerekiyor.
2 MİLYONA SOL BEK ALAMIYORUM!
Belirli bölgelerde fazlalık var. Bizim sol bekte ciddi eksiğimiz var. Hasan Ali sakatlandı, uzun süre forma giyemedi. 1.5-2 milyon Euro'ya sol bek alacağım, şampiyonluk ihtimalimi artıracağım ama yapamıyorum.
Alamam diye eldekileri de gönderemiyorum. Sezon başında biz bir stoper aldık, daha iyisini almamız gerekirdi. Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Kim ne derse desin, beni ikna edemezsiniz.
Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek, buna da izin vermiyorlar.
ZORLU ZORLU DİYE TUTTURDULAR!
Transfer yapabilmek için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz. Sürekli uzatıyorlar. Cuma günü bize 257 milyon TL rakamını tebliğ ettiler. Bu rakamda bir hesaplama hatası var. Beklentimiz 333 milyon TL yönündeydi. Bize gerekçeler verilmiyor. Bu sezon şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Burada en önemli şey taraftarlar. Taraftarlarımız uyanık olsun... Transfer yapalım yapmayalım, sol bek alalım almayalım şampiyon olacağız.
Umut her şeyin yakıtıdır. Zorlu zorlu diye tutturdular, bilsem başka yere giderdim.