Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Koç'un satır başları şöyle: Türk futbolu finansal açıdan çöktü, bu bir gerçek. UEFA, 'Biz kendi FFP'mizi yapıyoruz' deyince TFF'nin teklifini beğendi ve bunu kabul etti. Zamanında açıklansaydı 1 Haziran'da herkes harcama limitini bilecekti. 2 Eylül'de açıkladılar.federasyon, yönetim, kulüp yönetimi. Baştan aşağıya yenilenmesi gerekiyor.Belirli bölgelerde fazlalık var. Bizim sol bekte ciddi eksiğimiz var. Hasan Ali sakatlandı, uzun süre forma giyemedi.Alamam diye eldekileri de gönderemiyorum.Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek, buna da izin vermiyorlar.Transfer yapabilmek için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz. Sürekli uzatıyorlar. Cuma günü bize 257 milyon TL rakamını tebliğ ettiler. Bu rakamda bir hesaplama hatası var. Beklentimiz 333 milyon TL yönündeydi. Bize gerekçeler verilmiyor. Bu sezon şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Burada en önemli şey taraftarlar.Umut her şeyin yakıtıdır.

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