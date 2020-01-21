Sosyal medyayı salladılar

BUGÜN NELER OLDU

KASIMPAŞA galibiyetinin ardından Trabzonsporlu futbolcular da sevinçlerini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı: Serkan Asan: "Bütün takımın ayağına sağlık. Maç boyunca destek veren taraftarlarımıza da çok teşekkürler", Uğurcan Çakır: "Uzun ve zorlu yolda güzel başlangıç, değerli galibiyet. Arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan taraftarlarımıza da yürekten teşekkürler", Kamil Ahmet Çörekçi: "İstediğimiz, çalıştığımız futbolun karşılığını almak çok güzel hissettiriyor. Taraftarlarımızın önünde bol gollü galibiyet bizler için de ayrı bir motivasyon oldu. Bu öz veri ile çalışmaya ve kazanmaya devam."