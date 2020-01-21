UEFA’dan Yiğido mesajı: Bu sene Sivas’ın senesi mi?

BUGÜN NELER OLDU

Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen lider Demir Grup Sivasspor'a UEFA'dan da büyük övgü geldi. UEFA, resmi sosyal medya hesabından Yiğidolar'ın galibiyet sevinci fotoğrafını koyup "Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?" notunu paylaştı. Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere de yer verildi:Bu paylaşım kısa sürede Sivasspor taraftarının büyük beğenisini topladı.