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UEFA’dan Yiğido mesajı: Bu sene Sivas’ın senesi mi?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
UEFA’dan Yiğido mesajı: Bu sene Sivas’ın senesi mi?
SÜPER Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen lider Demir Grup Sivasspor'a UEFA'dan da büyük övgü geldi. UEFA, resmi sosyal medya hesabından Yiğidolar'ın galibiyet sevinci fotoğrafını koyup "Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?" notunu paylaştı. Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere de yer verildi: "10 maçtır yenilmiyorlar. Ligde en son Ekim ayında kaybettiler. En yakın rakiplerinin dört puan önündeler. Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?" Bu paylaşım kısa sürede Sivasspor taraftarının büyük beğenisini topladı.
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UEFA’dan Yiğido mesajı: Bu sene Sivas’ın senesi mi?
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