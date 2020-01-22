Adis Jahovic Antalyaspor'a transfer oluyor

Süper Lig'de ara transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Antalyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosuna Fedor Kudryashov, Veysel Sarı ve Sinan Gümüş ile güçlendiren Tamer Tuna'nın ekibi Podolski'yi de Antalya'ya getirmiş, imzaların da yakın zamanda atılması beekleniyor.

JAHOVIC BOMBASI

Tüm hızıyla kadroya takviye yapmaya devam eden Antalyaspor'dan Adis Jahovic bombası geldi. A Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi Makedon golcüyle anlaştı. Transfere kısa süre de nokta koyulması bekleniyor.

18 MAÇTA 11 GOL

Malatyaspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adis Jahovic, Süper Lig'de bu sezon 18 lig maçında 11 gol attı ve takımın gol yükünde önemli bir rol oynadı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Adis Jahovic'in takımdan ayrılması için menajeri ile anlaşma sağlamıştı.