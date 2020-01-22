Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Adis Jahovic Antalyaspor'a transfer oluyor

'a oluyor

'de bombaları tek tek patlamaya devam ediyor. , ve 'ü kadrosuna katan, Podolski'yi de 'ya getiren 'da transfer çalışmaları devam ediyor. A Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre Antalyaspor, 'dan ayrılması beklenen ile anlaşma sağladı. Jahovic, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 11 gol atmayı başarmıştı.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 14:05 ABONE OL
Adis Jahovic Antalyaspor'a transfer oluyor

Süper Lig'de ara transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Antalyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosuna Fedor Kudryashov, Veysel Sarı ve Sinan Gümüş ile güçlendiren Tamer Tuna'nın ekibi Podolski'yi de Antalya'ya getirmiş, imzaların da yakın zamanda atılması beekleniyor.

JAHOVIC BOMBASI

Tüm hızıyla kadroya takviye yapmaya devam eden Antalyaspor'dan Adis Jahovic bombası geldi. A Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi Makedon golcüyle anlaştı. Transfere kısa süre de nokta koyulması bekleniyor.

18 MAÇTA 11 GOL

Malatyaspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adis Jahovic, Süper Lig'de bu sezon 18 lig maçında 11 gol attı ve takımın gol yükünde önemli bir rol oynadı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Adis Jahovic'in takımdan ayrılması için menajeri ile anlaşma sağlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Adis Jahovic Antalyaspor'a transfer oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN