Ahmet Ağaoğlu: Türk futbolu için milat olacak

rabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,açıklamasını değerlendirdi. Ağaoğlu,dedi. İşte satır başları:bir oyuncunun genç olmadığını öğrendik. Genç oyuncu kavramı 16-17'lere çekildi.futbol dışındaki işlerle fazla uğraşmamalı. İnşaat, enerji işine girmemeli. Oyuncu satarak para kazanmalı.yetiştirdiğimiz futbolcularla tasarruf yapan kulüp haline geldik.bir oyuncuya 3 milyon Euro bonservis, 2.5 milyon Euro maaş verdiğiniz zaman para kaybedersiniz.stopere 2.2 milyon Euro vermiş bir kulübüz. O oyuncu (Hubocan) şimdi Kıbrıs'ta 150 bin Euro'ya oynuyor. Trabzonspor paraları böyle batırdı.20 milyon Euro'ya gitti. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için toplam 43 milyon Euro'luk teklif aldık. Bunlar kulübün değerleridir.var mı soruları geliyor. Para sınırlı. Harcanacak paranın içine ne sığarsa onu yapacağız.Ocak'ta 100 harcandıysa bu sene 20 öngörülüyor. Hatta bence 15 harcanacak.ile TAB Gıda arasında 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve TAB Gıda CEO'su Caner Dikici katıldı. Anlaşmaya göre Burger King'in yanı sıra Arbys, Usta Dönercim, Usta Pidecim, Sbarro ve Popeye firmaları kulübe özel ürünler hazırlayacak ve bu ürünler üzerinden gelir sağlanacak. Başkan Ağaoğlu, "Bir restoranda 1000 TL'lik satış yapılacaksa bunun %7'si Trabzonspor'un kasasına girecek. Ne kadar çok ürün satılırsa gelirimiz artacak" dedi.