Ahmet Ağaoğlu: Türk futbolu için milat olacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Bankalar Birliği yapılandırmasına ilişkin yaptığı 'Mali konular çok zor. Bu sistem böyle devam etmez. Bu sistem çökecek'
açıklamasını değerlendirdi. Ağaoğlu, "Sistemin ne kadar çarpık olduğu söylenirse söylensin bu sınırlamanın Türk futbolunun yararına olduğunu düşünüyorum. Bu bir milat olacak, iflasın eşiğindeki Türk futbolu için dönüm noktasıdır"
dedi. İşte satır başları:
PARALARI BÖYLE BATIRDIK!
20 yaşında
bir oyuncunun genç olmadığını öğrendik. Genç oyuncu kavramı 16-17'lere çekildi.
Futbol takımı,
futbol dışındaki işlerle fazla uğraşmamalı. İnşaat, enerji işine girmemeli. Oyuncu satarak para kazanmalı.
Altyapıdan
yetiştirdiğimiz futbolcularla tasarruf yapan kulüp haline geldik.
Oynatmadığınız
bir oyuncuya 3 milyon Euro bonservis, 2.5 milyon Euro maaş verdiğiniz zaman para kaybedersiniz.
33 yaşındaki
stopere 2.2 milyon Euro vermiş bir kulübüz. O oyuncu (Hubocan) şimdi Kıbrıs'ta 150 bin Euro'ya oynuyor. Trabzonspor paraları böyle batırdı.
43 MİLYON EURO TEKLİF
Yusuf Yazıcı
20 milyon Euro'ya gitti. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için toplam 43 milyon Euro'luk teklif aldık. Bunlar kulübün değerleridir.
Transfer
var mı soruları geliyor. Para sınırlı. Harcanacak paranın içine ne sığarsa onu yapacağız.
Geçen sene
Ocak'ta 100 harcandıysa bu sene 20 öngörülüyor. Hatta bence 15 harcanacak.
TAB GIDA İLE 5 YILLIK İMZA
Trabzonspor
ile TAB Gıda arasında 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve TAB Gıda CEO'su Caner Dikici katıldı. Anlaşmaya göre Burger King'in yanı sıra Arbys, Usta Dönercim, Usta Pidecim, Sbarro ve Popeye firmaları kulübe özel ürünler hazırlayacak ve bu ürünler üzerinden gelir sağlanacak. Başkan Ağaoğlu, "Bir restoranda 1000 TL'lik satış yapılacaksa bunun %7'si Trabzonspor'un kasasına girecek. Ne kadar çok ürün satılırsa gelirimiz artacak" dedi.