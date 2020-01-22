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2 - 3 ! Beşiktaş Erzurumspor maçı geniş özeti BURADA!

son 16 turu maçları kapsamında ile yeşil sahada kozlarını paylaştı. Toplam 5 golün olduğu karşılaşmada Erzurumspor 1. ve 27. dakikalarda Oltan Karakullukçu, 67. Dakikada İbrahim Sissoko’nun golleriyle 3-2’lik skorla galibiyeti kazanırken, Beşiktaş’ın gollerini 33. Dakikada Abdoulay Diaby ile 64. Dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Öte yandan maçı kaçıran veya yeniden izlemek isteyen futbolseverler mücadelenin geniş özetini ile ilgili olarak arama motorlarında Beşiktaş Erzurumspor şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Erzurumspor maç özeti ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte maçın geniş özeti…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 02:04 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 02:06 ABONE OL
Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor MAÇ ÖZETİ! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Erzurumspor maçı geniş özeti BURADA!

ZTK son 16 turu rövanş karşılaşmaları kapsamında evinde 'u konuk etti. Karşılaşma gollü geçerken Erzurumspor deplasmanda 1. ve 27. Dakikalarda Oltan Karakullukçu, 67. Dakikada İbrahim Sissoko tarafından kaydedilen gollerle sahadan 3-2'lik skorla galip olarak ayrıldı. Ev sahibi siyah-beyazlı takımın gollerine ise 33. dakikada Abdoulay Diaby ile 64. dakikada Burak Yılmaz imza attı. Öte yandan maçı izleyemeyen ve tekrar seyretmek isteyen vatandaşlar karşılaşmanın geniş özeti ile ilgili arama motorlarında Beşiktaş Erzurumspor şeklinde araştırmalarına devam ediliyor. Beşiktaş Erzurumspor maç özeti ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte maçın geniş özeti…

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇ ÖZET: ZTK BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MÇAI GENİŞ ÖZET…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Beşiktaş Erzurumspor karşılaşması maç özeti ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor MAÇ ÖZETİ! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Erzurumspor maçı geniş özeti BURADA!
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