Beşiktaş-BB.Erzurum

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren BB.Erzurumspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Futbolseverler, kritik maçı A Spor farkıyla, şifresiz ve HD kalitesiyle naklen izleyebilecek.
Erzurum'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekibe çeyrek final için 1-0'lık galibiyet yeterli olacak. 3-2'de maç uzatmalara, gerekirse penaltılara giderken, 4-3 ve 5-4 gibi çok gollü ve tek farklı Beşiktaş galibiyetinde tur vizesini BB.Erzurumspor olacak.