Beşiktaş Erzurumspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda izlenecek? Beşiktaş BB Erzurumspor maçı canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmesi rövanş maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Çıkış peşinde olan siyah beyazlılar, ilk karşılaşmada Erzurumspor'a deplasmanda 3-2 kaybetmişti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ikinci maçta iyi bir sonuç elde ederek bir üst tura çıkmak istiyor. TFF 1. Lig'de ikinci sırada bulunan deplasman ekibi de Beşiktaş karşısında avantajını koruyarak bir üst tura adını yazdırmak için sahada olacak.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Son 16 turu kapsamında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Beşiktaş Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Haberimizden, muhtemel 11'ler, canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.