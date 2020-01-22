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ile arasındaki ipler kopuyor

taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara , kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Beşiktaş ile Adem Ljajic arasındaki ipler kopuyor

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçiren ve Haziran ayında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Adem Ljajic, bu sezon bir türlü kendisinden beklenenleri sahaya yansıtamadı.

Son olarak Demir Grup Sivasspor maçında ıslıklanarak oyundan çıkan deneyimli ismin menajerine yetki vererek kendisine İtalya'da kulüp aramasını istediği kaydedildi.

Geçmişte Fiorentina, Roma, İnter ve Torino formalarıyla Çizme'de boy gösteren Ljajic için yönetim de transfer tekliflerine açık kapı bırakmış durumda. Boşnak asıllı futbolcunun devre arasında henüz teklif almadığı ve arayışta olduğu belirtildi.

Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 5 asiste imza attı. Adem Ljajic toplamda ise Beşiktaş'ta 53 resmi maçta çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 18 de asist yaptı.

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Beşiktaş ile Adem Ljajic arasındaki ipler kopuyor
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