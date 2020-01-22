Beşiktaş tribünlerinden Loris Karius'a tepki

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmanın henüz 29. saniyesinde Oltan Karakullukçu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından Vodafone Stadyumu tribünleri Alman kaleci Loris Karius'a büyük tepki gösterdi.BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN KARİUS'A FLAŞ TEPKİ
Maç öncesinde ısınma çalışmaları sırasında da taraftarca yuhalanan Karius, maç sırasında top ayağına geldiği bölümlerde tribünlerin hedefinde yer alan isim oldu.
Bu maça kadar Beşiktaş formasıyla 58 karşılaşmada görev alan Karius kalesinde 84 gol görürken 12 maçı gol yemeden bitirdi.BEŞİKTAŞ'TAN LORİS KARİUS KARARI! SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK