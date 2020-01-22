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'ta ve arasında gerginlik

'ın son 16 turu rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladığı maçta konuk ekibin 3. golünün ardından ile arasında gerginlik yaşandı. Elneny, Caner'in üzerine yürüdü ve Caner de Mısırlı oyuncuyu boğazından itti. Tartışmayı ile ayırdılar.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.1.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 22:40 ABONE OL
Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.

Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.

BEŞİKTAŞ 2-3 BB ERZURUMSPOR

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Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik
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