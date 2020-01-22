Bilal Başacıkoğlu sudan ucuza Trabzonspor’da

Kayserispor ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık fesheden Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'a 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık imza attı. Eski kulübünden geçen yıl 600 bin Euro, yarım sezon için de 300 bin Euro kazanan 24 yaşındaki sol kanat, bu paranın 12'de birine bordo-mavili takıma geldi.
İmza töreninde konuşan Başacıkoğlu, "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" diye konuştu.
NE KAZANACAK?
2019-20 sezonu için 162 bin 500 TL garanti ücret.
Opsiyonun kullanılması halinde
2020-21 sezonu için 2 milyon 750 bin TL garanti ücret
2021-22 sezonu için 2 milyon TL garanti ücret
Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecek.