Bilal Başacıkoğlu sudan ucuza Trabzonspor’da

BUGÜN NELER OLDU

Kayserispor ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık fesheden Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'a 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık imza attı. Eski kulübünden geçen yıl 600 bin Euro, yarım sezon için deİmza töreninde konuşan Başacıkoğlu, "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" diye konuştu.2019-20 sezonu için 162 bin 500 TL garanti ücret.2020-21 sezonu için 2 milyon 750 bin TL garanti ücret2021-22 sezonu için 2 milyon TL garanti ücretTransferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecek.