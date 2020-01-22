'Bilinçli' gerekçesiyle Vedat Muriqi PFDK'da

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla ligdeki Başakşehir maçında cezalı duruma düşen ancak kırmızı kartla cezasını kupa maçında çekme hakkı kazanan Vedat Muriqi'yi PFDK'ya sevk etti. Sevk gerekçesinde "Bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. Maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. 37. madde ne diyor: "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir."Kayseri maçında oynayamayan Vedat, Tahkim'den aksi karar çıkmazsa Başakşehir'e karşı da yok.FenerbahçeTeknik Direktörü Ersun Yanal, Vedat'ın sevki için şu yorumu yaptı: "Elbette 1 oyuncunun olmaması yüzünden ağıt yakacak değiliz. Bizim alışkanlıklarımız var. Niyet okuyuculukla bir karar vermek ne kadar doğru, bakacağız, göreceğiz."Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen TFF'ye sert çıktı: "Vedat'ın sevki gülünç. Fenerbahçe kaç cephede savaşabiliyor diye bizi test ediyorlar. Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı. Nedense Fenerbahçe'de oluyor. Biz 15 cephede de savaşırız ama..."

BUGÜN NELER OLDU