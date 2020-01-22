En kötü Kartal!

2019-20 sezonuna teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligde lider Sivasspor'un 10 puan gerisine düşerken,18. haftalar itibarıyla siyah-beyazlıların rakamları şöyle:fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 24 gol gördü.Ayrıca artı averaja sahip en kötü ikinci takım durumunda.büyük bir sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekip, 28 golle son 8 sezonun en kısır dönemini yaşadı.forvetlerin 24 kez ağlarını sarstığı Kartal,kalan 5 maçta attığı golden daha fazlasını yedi (9'a 10).yeme serisi 6 maça çıktı. Beşiktaş en son ligin 12. haftasındaSezon öncesi geçirdiği ameliyat ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan Burak Yılmaz, son haftalarda gole hasret kaldı. En son siyah-beyazlıların Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta iki kez ağları sarsan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, ardından görev aldığı 4 karşılaşmada (357 dakika) gol atamadı.

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