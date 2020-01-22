En kötü Kartal!

2019-20 sezonuna teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligde lider Sivasspor'un 10 puan gerisine düşerken, son dönemlerin en kötü istatistiklerine de imza attı.
18. haftalar itibarıyla siyah-beyazlıların rakamları şöyle:
1- RAKİP
fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 24 gol gördü. Artı 4'le kendisi adına son 26 yılın en kötü averajına sahip oldu.
Ayrıca artı averaja sahip en kötü ikinci takım durumunda.
2- HÜCUMDA
büyük bir sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekip, 28 golle son 8 sezonun en kısır dönemini yaşadı.
3- RAKİP
forvetlerin 24 kez ağlarını sarstığı Kartal, son 7 sezonun en kötü savunma performansını sergiledi.
4- GERiDE
kalan 5 maçta attığı golden daha fazlasını yedi (9'a 10).
5- GOL
yeme serisi 6 maça çıktı. Beşiktaş en son ligin 12. haftasında Konyaspor karşısında kalesini gole kapatmıştı.
SUSKUN KRAL
Sezon öncesi geçirdiği ameliyat ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan Burak Yılmaz, son haftalarda gole hasret kaldı. En son siyah-beyazlıların Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta iki kez ağları sarsan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, ardından görev aldığı 4 karşılaşmada (357 dakika) gol atamadı.