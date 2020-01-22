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'den flaş karar! Yıldız isim kulübeye...

'in ikinci yarısının ilk maçında evinde Denizlispor'u ağırlayan Emre Akbaba ve Falcao'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Ancak oynanan oyun 'i 'zaman zaman' memnun etmese de ikinci yarıya galibiyetle başlamak camiayı mutlu etti. Şimdi gözünü kupaya çeviren Aslan, evinde 'u ağırlayacak. 'nda son 16 turu ilk maçında iki ekip Rize'de 1-1 berabere kalmıştı. Fatih Terim, rövanş karşılaşmasında mutlak galibiyet beklerken sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:56 ABONE OL
Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim kulübeye...

'in ikinci yarısı resmen başlarken 18. hafta geride kaldı. Ligin ilk yarısında taraftarlarını memnun edemeyen , ikinci yarıya galibiyetle başladı. Denizlispor'u evinde Emre Akbaba ve Falcao'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Aslan, 6. sıraya yükseldi. Ancak karşılaşmada 2-0 öne geçilmesine rağmen yenilen gol, verilen pozisyonlar ve oynanan oyun 'i memnun etmedi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, daha iyi oynamalaı gerektiğine vurgu yapmıştı.

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