Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim kulübeye...

Süper Lig'in ikinci yarısı resmen başlarken 18. hafta geride kaldı. Ligin ilk yarısında taraftarlarını memnun edemeyen Galatasaray, ikinci yarıya galibiyetle başladı. Denizlispor'u evinde Emre Akbaba ve Falcao'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Aslan, 6. sıraya yükseldi. Ancak karşılaşmada 2-0 öne geçilmesine rağmen yenilen gol, verilen pozisyonlar ve oynanan oyun teknik direktör Fatih Terim'i memnun etmedi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, daha iyi oynamalaı gerektiğine vurgu yapmıştı.