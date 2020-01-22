Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kayserispor'u Kadıköy'de 2-0'lık skorla geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde maç sonunda ise buruk bir sevinç vardı. TFF'nin verdiği harcama limiti kararına itiraz eden Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin disiplin kuruluna sevk edilmesiyle bir şok daha yaşadı.

Süper Lig'in 18. haftasında çift sarı karttan oyun dışında kalan Vedat Muriqi, cezasını Başakşehir maçı yerine kupada oynanan Kayserispor mücadelesinde çekecekti. Kayseri maçında kafilede yer almayan Muriqi'nin, Başakşehir maçında oynayabilecek durumdayken 'bilerek kart gördüğü' gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi camiada şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Alper Pirşen, Kayserispor maçının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pirşen, "Toplantıdan sonra Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edildiğini öğrendik. Fenerbahçe kaç cephede savaşabiliyor diye bizi test ediyorlar. Biz 15 cephede de savaşırız. Tahkim Kurulu ile yaptığımız toplantı verimli geçti. Kulüp Lisans Kurulu'nun bize sormadığı detay sorularını onlar sordular. Verimli toplantıydı ama garanti sonuç çıkacağını söylemek şu an itibariyle kolay değil. Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edilmesi gülünç bir durum. Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı. Nedense Fenerbahçe'de oluyor." açıklamasında bulundu.