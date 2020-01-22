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'den flaş açıklaması!

'in 18. haftasında oynanan ve 'nin 2-0 kazandığı Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında golcü futbolcu , bir asist ve bir golle yıldızlaşmıştı. Karşılaşma öncesinde sınırında bulunan Vedat Muriqi, 80. dakikada yaşanan bir hava topu mücadelesinde kart görerek Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Medipol karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Muriqi, karşılaşmanın 90+5. dakikasında ise rakibin oyunu başlatmasına engel olduğu ve zaman geçirdiği düşüncesiyle ikinci sarı karttan oyun dışında kalmıştı. Talimat gereği cezası kupada oynanan maçına dönen Vedat Muriqi, 'bilerek kart gördüğü' gerekçesiyle sevk edildi. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 12:32 ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriqi açıklaması!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kayserispor'u Kadıköy'de 2-0'lık skorla geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde maç sonunda ise buruk bir sevinç vardı. TFF'nin verdiği harcama limiti kararına itiraz eden Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin disiplin kuruluna sevk edilmesiyle bir şok daha yaşadı.

Süper Lig'in 18. haftasında çift sarı karttan oyun dışında kalan Vedat Muriqi, cezasını Başakşehir maçı yerine kupada oynanan Kayserispor mücadelesinde çekecekti. Kayseri maçında kafilede yer almayan Muriqi'nin, Başakşehir maçında oynayabilecek durumdayken 'bilerek kart gördüğü' gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi camiada şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe'den Caner Erkin üzerinden Vedat Muriç tepkisi

Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Alper Pirşen, Kayserispor maçının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pirşen, "Toplantıdan sonra Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edildiğini öğrendik. Fenerbahçe kaç cephede savaşabiliyor diye bizi test ediyorlar. Biz 15 cephede de savaşırız. Tahkim Kurulu ile yaptığımız toplantı verimli geçti. Kulüp Lisans Kurulu'nun bize sormadığı detay sorularını onlar sordular. Verimli toplantıydı ama garanti sonuç çıkacağını söylemek şu an itibariyle kolay değil. Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edilmesi gülünç bir durum. Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı. Nedense Fenerbahçe'de oluyor." açıklamasında bulundu.

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Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriqi açıklaması!
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