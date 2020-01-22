Şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un 2 maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardığı İngiltere Premier Lig'de 24. haftaya bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edilecek.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ve bu akşam ilk 11'de başlaması beklenen maçta Leicester City, King Power'da West Ham United'ı konuk edecek.

4 maçlık galibiyet hasreti çeken Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın konuğu ise Norwich City.

Günün sonun maçında ise Manchester United, Burnley'yi konuk edecek.

İşte İngiltere Premier Lig'de günün programı:

22.30 Leicester City - West Ham United

22.30 Tottenham - Norwich City

23.15 Manchester United - Burnley