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'de günün programı

'de 24. hafta maçlarına bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edilecek. Milli oyuncu 'nün formasını giydiği , 'ın konuğu olurken yönetimindeki Tottenham, ; ise Burnley ile karşı karşıya gelecek. İşte Premier Lig'de günün programı...

Giriş Tarihi: 22.1.2020 18:31 ABONE OL
İngiltere Premier Lig'de günün programı

Şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un 2 maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardığı İngiltere Premier Lig'de 24. haftaya bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edilecek.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ve bu akşam ilk 11'de başlaması beklenen maçta Leicester City, King Power'da West Ham United'ı konuk edecek.

4 maçlık galibiyet hasreti çeken Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın konuğu ise Norwich City.

Günün sonun maçında ise Manchester United, Burnley'yi konuk edecek.

İşte İngiltere Premier Lig'de günün programı:

22.30 Leicester City - West Ham United
22.30 Tottenham - Norwich City
23.15 Manchester United - Burnley

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İngiltere Premier Lig'de günün programı
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