Şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un 2 maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardığı İngiltere Premier Lig'de 24. haftaya bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edilecek.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ve bu akşam ilk 11'de başlaması beklenen maçta Leicester City, King Power'da West Ham United'ı konuk edecek.
4 maçlık galibiyet hasreti çeken Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın konuğu ise Norwich City.
Günün sonun maçında ise Manchester United, Burnley'yi konuk edecek.
İşte İngiltere Premier Lig'de günün programı:
22.30 Leicester City - West Ham United
22.30 Tottenham - Norwich City
23.15 Manchester United - Burnley