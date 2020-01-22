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KASIMPAŞA 3-2 ALANYASPOR | Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle!

son 16 turu rövanş mücadelesinde 'in iki güçlü ekibi karşı karşıya geldi. Turun ilk ayağında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Bugün ise Kasımpaşa'nın stadında nefesleri kesen bir mücadele oynandı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-2'lik galibiyeti ile ayrılırken, turu geçen taraf ilk maçın avantajıyla Alanyaspor oldu. Nefesleri kesen mücadelenin gollerini ve özetini haberimizin içerisinden izleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 21:24 ABONE OL
KASIMPAŞA 3-2 ALANYASPOR | Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında nefesleri kesen bir mücadele bugün oynandı. İlk ayağı 3-1'lik Alanyaspor galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmanın, rövanş ayağında iki ekip tekrardan karşı karşıya geldiler. Nefesleri kesen mücadele 5 gol çıkarken, karşılaşmayı 3-2 kaybetmesine rağmen ilk maçın avantajı nedeniyle Alanyaspor tur atlayan taraf oldu. Mücadeleyi kaçıran futbolseverler ise arama motoru üzerinden 'Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle' aratmalarında bulunuyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde Kasımpaşa Alanyaspor maç özetine ve gollerine yer verdik. İşte ayrıntılar…

KASIMPAŞA 3-2 ALANYASPOR | KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında 3-1'in rövanşında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Kasımpaşa oldu.

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KASIMPAŞA 3-2 ALANYASPOR | Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle!
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