KASIMPAŞA 3-2 ALANYASPOR | Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında nefesleri kesen bir mücadele bugün oynandı. İlk ayağı 3-1'lik Alanyaspor galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmanın, rövanş ayağında iki ekip tekrardan karşı karşıya geldiler. Nefesleri kesen mücadele 5 gol çıkarken, karşılaşmayı 3-2 kaybetmesine rağmen ilk maçın avantajı nedeniyle Alanyaspor tur atlayan taraf oldu. Mücadeleyi kaçıran futbolseverler ise arama motoru üzerinden 'Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle' aratmalarında bulunuyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde Kasımpaşa Alanyaspor maç özetine ve gollerine yer verdik. İşte ayrıntılar…

KASIMPAŞA 3-2 ALANYASPOR | KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında 3-1'in rövanşında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Kasımpaşa oldu.