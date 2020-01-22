Kasımpaşa'da Özgür Çek'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 6-0 mağlup olan Kasımpaşa, 29 yaşındaki oyuncusu Özgür Çek'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Özgür Çek konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 8 resmi maçta görev alan Çek, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Çek, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fenerbahçe forması giymişti.