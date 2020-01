Kırklareli destanı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 12. sırada yer alan GMG Kırklarelispor, İstanbul'daki 1-1'lik skorun ardından Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, böylece kupada Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'nın ardından Medipol Başakşehir'i de eleme başarısını gösterdi.65. dakikada Robinho'nun ceza alanı dışından vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonu tamamlayan Demba Ba meşin yuvarlağı filelere gönderdi.87. dakikada Senegalli golcü bu kez direk engeline takılınca 90 dakika sonunda golsüz beraberlikle gülen taraf GMG Kırklarelispor oldu.GMGKırklarelispor Başkanı Volkan Can, çeyrek finalde büyük takımlardan birisini istediklerini söyledi. Can, "Kadromuz kısıtlı ama taraftarımız her zaman arkamızdaydı.diye konuştu.