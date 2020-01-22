Kırklareli destanı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 12. sırada yer alan GMG Kırklarelispor, İstanbul'daki 1-1'lik skorun ardından Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, böylece kupada Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'nın ardından Medipol Başakşehir'i de eleme başarısını gösterdi. Kırklarelispor'da 5 net kurtarışa imza atan kaleci İbrahim Demir, zaferin baş mimarı oldu.
65. dakikada Robinho'nun ceza alanı dışından vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonu tamamlayan Demba Ba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak hakem Koray Gençerler VAR incelemesiyle ofsayt kararı verdi.
87. dakikada Senegalli golcü bu kez direk engeline takılınca 90 dakika sonunda golsüz beraberlikle gülen taraf GMG Kırklarelispor oldu.
BÜYÜKLERDEN BİRİSİNİ İSTİYORUZ
GMG
Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, çeyrek finalde büyük takımlardan birisini istediklerini söyledi. Can, "Kadromuz kısıtlı ama taraftarımız her zaman arkamızdaydı. Onları gururlandırmak bizim için büyük mutluluk"
diye konuştu.