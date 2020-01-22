Makine parçalandı hafıza kartı kayıp

ÖZÜDOĞRU

G.Saray'ın yıldızları bir skandala imza attı. Denizli maçı sonrasında Ortaköy'deki Blackk isimli gece kulübüne giden Lemina, Ömer Bayram, Donk ve Jimmy Durmaz çıkışta fotoğraflarını çeken Takvim Gazetesi Muhabiri Doğan Savaş'a engel olmak istedi. Savaş fotoğrafları silmeyince Lemina, zorla makinesini alarak parçaladı.Kamuya açık alanda sadece görevini yapmaya çalışan Savaş, şöyle konuştu:G.Saray2. Başkanı Abdurrahim Albayrak olayı duyar duymaz Takvim Muhabiri Doğan Savaş ile temas kurdu. Barış sağlamak adına adım atan Albayrak,sorusunu yöneltirkenyanıtını almasının ardından "Çokmuş... " dedi ve bir daha geri dönüş yapmadı.Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bir süredir toplantılara katılmayan ve fikir ayrılığı yaşayan Özüdoğru, Mağazacılık A.Ş.'deki görevini de bıraktı. Özüdoğru'nun ardından yönetici Emre Erdoğan'ın da istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.