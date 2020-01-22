Remi Walter Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig'in ikinci yarısı ikin transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor yıldız bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekip, Nice forması giyen orta saha oyuncusu Remi Walter'ı transfer etti.

ANLAŞMA 1,5 YILLIK

Bu sezon takımında çok fazla şans bulamayan ve Malatya ekibinin takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Daha önce Nancy ve Troyes formaları da giyen Remi Walter, Fransa U21 Takımı'nın da formasını 11 kez sırtına geçirdi. Walter sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

1 MAÇTA GÖREV ALDI

Yeni Malatyaspor'un Nice'ten kadrosuna kattığı Remi Walker bu sezon Fransa Ligue 1'de sadece 1 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu oynadığı bu karşılaşmada 54 dakika sahada kaldı.

REMI WALTER KİMDİR?

26 Nisan 1995'te Fransa'nın Nancy şehrinde dünyaya gelen Walter, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Nancy U19 Takımı'nda başlayan Walter, daha sonra Nancy B Takımı ve A Takımı'nda forma giydi. 2015-16 sezonunda 1 milyon euro bonservis bedeliyle Nice takımına transferi gerçekleşen Walter, 2017-18 sezonunda Troyes'a kiralanmıştı. Öte yandan Remi Walter'ın transfermarkt değeri 2 milyon euro.