Son dakika: Galatasaray’da bomba transfer gelişmesi! Aslan stoperini buldu…

Süper Lig 2019-2020 sezonu 2. yarısına girdiğimiz şu günlerde ligin son şampiyonu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında ve Şampiyonlar Ligi'nde beklediği performansı gösteremeyen ancak 2. Yarının ilk maçı olan Denizlispor karşılaşmasında oynanılan futbol ve sol bek mevkisinde renklerine kattığı Saracchi'nin etkili oyunu teknik ekip, yönetim ve taraftar nezdinde umut tohumlarını yeşertmişti. Öte yandan yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'in ortak çalışmalarıyla takımdaki stoper eksiği ile ilgili de yerli ve yabancı kulüplerle olan temasın sürdüğü de biliniyor. Son olarak o yıldız stoperle yapılan görüşmelerde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…