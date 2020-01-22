Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brondby formasıyla bu sezon 18 maçta 17 gol 3 asistlik performans gösteren 31 yaşındaki forvet oyuncusu Kamil Wilczek ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Son olarak Brondby forması giyen Polonyalı oyuncu Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladık.

24 Ocak 1988 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen Wilczek, Piast Gliwice, Zaglebie Lubin ve Carpi takımlarında forma giydikten sonra 2015-16 sezonu devre arasında Danimarka ekibi Brondby'e transfer oldu. Kariyeri boyunca 358 resmi maçta 136 gol atan Wilczek 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında gol kralı olma başarısı gösterdi.

Kamil Wilczek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."