Tahkim açıklama istedi

Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun yapılandırmasını 'kısmen'
kabul etmesinin ardından Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz dün duruşmalı olarak görüşüldü.
Duruşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Semih Özsoy ve Alper Pirşen, kulüp avukatı Özge Tokarlı Gündüz ve Mali İşler Koordinatörü Serdar Yıldız hazır bulundu. Fenerbahçe cephesi, Lisans Kurulu'nun aldığı karardaki üç çelişkili noktayı işaret ederek itiraz etti. Lisans Kurulu'nun talimatta yazılı olmayan kurallarla karar aldığı ifade edildi.
Yapılan sunumun ardından Tahkim Kurulu, bir ara karar verdi. Ara kararda bahsedilen üç nokta ile ilgili Kulüp Lisans Kurulu'ndan açıklama istendi.
YETİŞİRSE AÇIKLAMA YARIN
Tahkim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantıya söz konusu açıklama yetişirse nihai karar verilecek. Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer durumu netleşecek. Yetişmezse Tahkim Kurulu kararı önümüzdeki haftaya kalacak.
'TAKIMLARIN HİÇBİR HAKKI ZİYAN OLMAZ'
TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam yaptığı açıklamalarla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Türkiye Futbol Federasyonu 18 Süper Lig takımının da federasyonudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. O iddiaları ilgili kurullarımız zaten değerlendiriyor."
DURUŞMAYA KATILDI
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Semih Özsoy ve Alper Pirşen, kulüp avukatı Özge Tokarlı Gündüz ile Mali İşler Koordinatörü Serdar Yıldız hazır bulundu.