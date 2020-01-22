Tahkim açıklama istedi

Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun yapılandırmasınıkabul etmesinin ardından Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz dünDuruşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Semih Özsoy ve Alper Pirşen, kulüp avukatı Özge Tokarlı Gündüz ve Mali İşler Koordinatörü Serdar Yıldız hazır bulundu.Yapılan sunumun ardından Tahkim Kurulu, bir ara karar verdi.Tahkim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantıya söz konusu açıklama yetişirse nihai karar verilecek. Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer durumu netleşecek.TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam yaptığı açıklamalarla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Türkiye Futbol Federasyonu 18 Süper Lig takımının da federasyonudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. O iddiaları ilgili kurullarımız zaten değerlendiriyor."Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Semih Özsoy ve Alper Pirşen, kulüp avukatı Özge Tokarlı Gündüz ile Mali İşler Koordinatörü Serdar Yıldız hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU